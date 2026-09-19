Bertoni: "Il Napoli trova una Fiorentina forte nella testa. Felice per Pellegrino"

vedi letture

Daniel Bertoni 'gioca' Fiorentina-Napoli. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante argentino ha analizzato la partita che si aspetta domani al Franchi da entrambe le formazioni: “Per la Fiorentina sarà come un esame, anche per capire se potrà ambire a lottare per un piazzamento europeo, perché con il ritorno di Vanoli in panchina la squadra ha cambiato marcia ma non ha ancora affrontato squadre di alta classifica. Adesso si trova davanti un altro step che le permetterà di rendersi conto fino in fondo delle potenzialità della rosa. Per il Napoli invece non sarà semplice perché trova la formazione viola con il morale alto e con una forza mentale diversa rispetto a qualche settimana fa, rigenerata dalla vittoria a Venezia in Serie A e da quella con il Pisa in Coppa Italia. Vedrò il match da casa mia in Argentina e spero che sia una gran bella partita perché sono profondamente legato a tutti e due i club in cui ho giocato”.

Così invece Bertoni su come è stata costruita la nuova Fiorentina: “La media della rosa è bassa ma in realtà sono ragazzi già con esperienza di un certo livello, basti pensare a Mastantuono che arriva dal Real Madrid o Dragusin che ha un passato alla Juventus e al Tottenham. Sono felice anche per le reti di Pellegrino. E poi non sono tutti giovani in rosa perché in porta c'è un ‘veterano’ come De Gea, che è stato al Manchester United ed è sicuramente una garanzia”.