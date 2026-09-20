Fiorentina, Vanoli vuole sfatare il tabù Napoli: l'ultima vittoria al Franchi risale al 2018

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La Fiorentina si prepara ad affrontare il Napoli davanti agli oltre 22.000 spettatori del Franchi, con l’obiettivo di interrompere un digiuno che dura dal 29 aprile 2018, quando Simeone firmò il 3-0. Questo è l'unico successo degli ultimi17 confronti casalinghi di Serie A: un tabù che i viola proveranno finalmente a sfatare. Vanoli punta sulla voglia di Mastantuono, a caccia del primo gol a Firenze dopo la tripletta contro il Venezia. Solo Mbappé, Yamal e Antony hanno tentato più conclusioni di lui nei cinque maggiori campionati europei.

Beto potrebbe partire davanti a Pellegrino, comunque pronto a incidere dopo aver lasciato il segno nelle ultime tre gare. Atta va verso il rientro, mentre Viery è favorito sulla fascia sinistra. Resta poi il nodo della fase difensiva: la Fiorentina ha sempre incassato almeno un gol in campionato. Vanoli ha dato nuova concretezza all’attacco, con sette reti nelle ultime due partite, ma per continuare la risalita servirà maggiore attenzione dietro e la capacità di mettersi definitivamente alle spalle il difficile avvio di stagione. Lo riporta Tuttosport.