Gudmundsson resta alla Fiorentina! C'è l'accordo col Genoa: i dettagli

È stato raggiunto un accordo tra la Fiorentina e il Genoa per il riscatto con sconto di Albert Gudmundsson. Negli ultimi giorni i viola avevano comunicato ai rossoblu di non voler pagare l'intera cifra prevista dall'accordo dell'estate 2024, ma questo non ha mai cambiato i piani di Pradè e Goretti che avevano portato avanti una trattativa parallela per ottenere qualche milione di sconto per il pagamento del riscatto dell'islandese.

Acquisto a titolo definitivo...con sconto

A poche ore dal gong della fine della data utile per il pagamento dei riscatti, la Fiorentina è riuscita così a limare di circa 4 milioni la cifra iniziale, portando dal prestito con diritto a 17 al prestito con diritto a circa 13 milioni. I viola dunque verseranno la nuova cifra pattuita per rendere l'acquisto del numero 10 a titolo definitivo. Un accordo che fa felice anche il calciatore, che nelle ultime settimane aveva più volte fatto capire di voler continuare la propria esperienza a Firenze, soprattutto dopo l'addio di Palladino.



La strategia vincente

L'intreccio delle ultime settimane quindi si è risolto con un lavoro strategico portato avanti dai dirigenti, che con pazienza certosina, nelle ultime due settimane hanno convinto il Genoa a scendere a patti scontando di 4 milioni l'accordo iniziale. Le dichiarazioni pubbliche dei dirigenti genoani si erano via via ammorbidite, fino al definitivo accordo raggiunto nelle ultime ore. Ovviamente i viola dovranno fare i conti col procedimento penale che vedrà ancora protagonista lo stesso giocatore nel mese di novembre, ma è chiaro che il club di Commisso nel frattempo avrà studiato tutte le carte per prendere in esame tutti i rischi della vicenda stessa prima di pagare il conto al Grifone. Nell'ultima stagione Gudmundsson ha giocato un totale di 33 partite con 8 gol e 3 assist.