Fiorentina leggera, CorFio: "Vanoli e la sua malcelata serenità"
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Il Corriere Fiorentino scrive che in vista di stasera la testa e le gambe andranno sgombrate da ogni tipo di pensieri. Chiamata a cercare una clamorosa rimonta dopo il pesante 3-0 di Selhurst Park, la Fiorentina plana sul ritorno dei quarti di Conference League con inconsueta leggerezza.
E non per disinteresse, ma per estremo realismo. La squadra dovrà portare a termine una vera impresa e, come ripetuto a più riprese da Paolo Vanoli alla vigilia, sarà necessario che il gruppo mantenga il desiderio e la voglia di sognare. Ieri il tecnico è apparso nella sala stampa del Viola Park con quasi dieci minuti d’anticipo, accogliendo l’arrivo dei vari giornalisti tra sorrisi e battute e con una malcelata serenità.
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Mario TeneraniFiorentina, match point per la salvezza, anche se ne mancano tanti come sempre. C’è Sarri, forse stavolta viene davvero… Per il finale di stagione spazio ai giovani
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