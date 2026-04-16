Fiorentina leggera, CorFio: "Vanoli e la sua malcelata serenità"

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Il Corriere Fiorentino scrive che in vista di stasera la testa e le gambe andranno sgombrate da ogni tipo di pensieri. Chiamata a cercare una clamorosa rimonta dopo il pesante 3-0 di Selhurst Park, la Fiorentina plana sul ritorno dei quarti di Conference League con inconsueta leggerezza.

E non per disinteresse, ma per estremo realismo. La squadra dovrà portare a termine una vera impresa e, come ripetuto a più riprese da Paolo Vanoli alla vigilia, sarà necessario che il gruppo mantenga il desiderio e la voglia di sognare. Ieri il tecnico è apparso nella sala stampa del Viola Park con quasi dieci minuti d’anticipo, accogliendo l’arrivo dei vari giornalisti tra sorrisi e battute e con una malcelata serenità.