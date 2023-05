FIORENTINA, La promessa a Firenze: "Ci riproveremo"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto dal Corriere dello Sport il patto tra Firenze e la Fiorentina non è che agli inizi. L’abbraccio ideale che gli oltre 25mila tifosi viola arrivati a Roma per la finale di Coppa Italia hanno tributato alla squadra di Italiano dopo la sconfitta contro l’Inter spiega bene quella che in questo momento è l’unità di intenti alla base della magica alchimia. C’è un’immagine che meglio di altre racchiude in sé il legame che anche al termine del ko coi nerazzurri squadra e tifo hanno rinsaldato. Ed è quella di Biraghi e Venuti, capitano e vice capitano viola, che al triplice fischio si sono presentati sotto la Curva Sud con in mano la bandiera dei quattro colori di Firenze da una parte e quella in memoria di Davide Astori dall’altra. Non è un caso che proprio questa immagine sia stata scelta da buona parte dei giocatori di Italiano per commentare la notte di Roma attraverso i propri profili social. Su tutti Rolando Mandragora, tra i primi ad andarsi a prendere l’omaggio dello spicchio di Firenze arrivato nella Capitale: "La delusione e il rammarico sono davvero grandi. Siamo stati spinti, supportati, caricati e rincuorati da un intero popolo che ci ha regalato uno spettacolo unico! Abbiamo lasciato il cuore in campo ma non è bastato! Questa sconfitta però è il segnale per continuare a fare pressione! Teniamo alta la testa e guardiamo avanti, per noi e per Firenze!". Tra le più profonde, quella di Antonin Barak, eroe per una notte a Basilea ma mercoledì costretto ad assistere dalla panchina al ko dei compagni: "La delusione di una sconfitta fa male. Per ogni ko arriva una lezione e una nuova forza per essere sempre migliore. Il viaggio è la destinazione. Far parte di questi momenti mi rende orgoglioso. La vita e lo sport a volte sono crudeli ma tanto più belli. Grazie per avermi dato l'opportunità di esserci".