Fiorentina ko e contestata, La Gazzetta dello Sport: "La crisi continua e la svolta non c'è"

La Fiorentina ieri sera contro l’AEK Atene ha meritato di perdere, si legge su La Gazzetta dello Sport. Morale del giovedì sera: Vanoli dopo i due pareggi contro Genoa e Juventus fa decisamente un passo indietro. Era la sua prima partita della vita in Europa e non la metterà nell’album dei ricordi. La Fiorentina che ha ereditato è una squadra in crisi d’identità, con un sinistro contrasto tra campo e panchina. Vanoli, davanti alla panchina, si agita, urla, si gira e si volta, guarda il cielo, si dispera quando la linea non sale o un pallone di Mandragora non arriva a Dzeko.

Un metro più in là, come se la linea laterale portasse in un’altra dimensione, c’è una squadra spenta, non reattiva, che non vince i duelli e soprattutto pare non avere idea di come arrivare nell’altra area. Due numeri per capire la portata della crisi: la Fiorentina, inclusi i turni di qualificazione, era imbattuta in casa in Europa da 16 partite e in Europa non chiudeva una gara al Franchi senza segnare da maggio 2015, sono passate 32 partite. Ah, l’Aek aveva perso otto delle ultime dieci trasferte europee.