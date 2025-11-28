Buio Conference, Fiorentina vuota e spenta. La Nazione titola: "N(euro) viola"

Nell'analisi della sconfitta della Fiorentina contro l'AEK Atene, La Nazione prova a capire dove i viola si sono complicati la vita. Primo: l’aver concesso tutto (metri, campo, corsie laterali) a un avversario che, una volta prese le misure, ha iniziato a gestire la partita. Secondo: aver mostrato una staticità offensiva che, episodi di fuorigioco a parte, non è mai stata pungente.

Nel manuale di come complicarsi la vita, la Fiorentina va a inserirci di forza la notte di Conference contro l’Aek Atene, ovvero la partita che riporta esattamente in parità lo score delle prime quattro sfide del gironcino continentale (due vittorie e due sconfitte) e riposiziona i viola davanti allo spauracchio di doversi giocare il playoff di febbraio per vedere gli ottavi. Il Franchi non è più un fortino. E Firenze fischia ancora.