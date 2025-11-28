Fiorentina battuta in casa dall'AEK, Tuttosport: "Manca tutto: spirito, gioco e tenuta fisica"

vedi letture

Anche Tuttosport si concentra sulla sconfitta rimediata ieri sera dalla Fiorentina contro l'AEK Atene. Un amaro debutto quello di Paolo Vanoli da allenatore nelle coppe europee. Una sconfitta, la seconda di fila nella fase campionato della competizione, dopo quella sul campo del Mainz, che complica la corsa agli ottavi e scatena i fischi dei tifosi delusi e preoccupati per questa squadra che non riesce a rialzarsi e a ripartire.

Vero che la Fiorentina si è vista annullare due gol dal Var, vero che con Dzeko ha colpito la traversa, ma è altrettanto vero che alla prima occasione i greci hanno colpito con Gacinovic: tanto è bastato per affondare i viola al quinto ko casalingo da inizio stagione compresi i 4 subiti in campionato, l'ottavo complessivo in 18 partite fin qui disputate. Praticamente quasi la metà. Neppure l’aria d’Europa insomma riesce a rigenerare questa Fiorentina sempre più in caduta libera.