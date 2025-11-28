Fiorentina, che disastro. Il Corriere Fiorentino titola: "Figuraccia d'Europa"

Altra sconfitta per la Fiorentina, anche in Conference. La storia si è ripetuta anche con l’Aek, si legge sul Corriere Fiorentino. La squadra di Vanoli era chiamata a una prestazione di livello per svariati motivi: per il momento della stagione, per una partita di fatto a metà strada tra quelle con Juventus e Atalanta, per la solidità degli avversari e, nondimeno, per la classifica di Conference.

Tanti significati e tanta responsabilità in 90 minuti. I punti in palio erano del resto pesanti per la corsa agli ottavi, ma la prima in Europa di Vanoli non è stata di certo un sogno. Conference e campionato sono due creature ben diverse tra di loro, eppure accomunate da una Fiorentina sempre più in difficoltà.