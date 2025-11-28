Fiorentina, altro ko. Il Corriere dello Sport: "Una crisi senza fine: si complica anche l'Europa"
"Viola, altro ko" è il titolo che si legge nel taglio basso della prima pagina del Corriere dello Sport in merito alla sconfitta della Fiorentina contro l'AEK Atene ieri sera in Conference League. Un gol di Gacinovic regala il successo all’Aek Atene e per la squadra viola si tratta della seconda sconfitta di fila dopo il 2-1 a Mainz nell’interregno di Galloppa.
Risultato che mette a forte rischio la qualificazione diretta agli ottavi e decisiva diventa la partita dell’11 dicembre contro la Dinamo Kiev sempre al Franchi, quindi c’è tempo per pensarci. Quello che diventa impellente per Vanoli è trovare un modo per tirare su un gruppo di calciatori spento, abulico, che commette errori incredibili, che sbaglia tutto e di più, che non ha capo e né coda, ma soprattutto non ha anima.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati