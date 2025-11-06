Toto-formazione: caos tra i quotidiani, tanti ballottaggi. Dzeko o Fazzini?

Come era prevedibile, tanti dubbi di formazione nei campetti mostrati sui quotidiani e sui siti specializzati. Mainz-Fiorentina è la gara delle incognite, primo perché a fare le scelte per la Viola sarà Daniele Galloppa, tecnico ad interim alla prima (e forse ultima) panchina in questa stagione, secondo perché anche la Fiorentina, come il Mainz, penserà soprattutto al campionato e alla delicatissima sfida di domenica col Genoa.

Due punti fermi: in porta giocherà Tommaso Martinelli, classe 2006 al debutto in questa stagione, e davanti spazio a Roberto Piccoli. In mezzo tante versioni diverse: il modulo è 3-5-2, Comuzzo favorito su Pongracic (inserito soltanto da Tuttosport) come centrale di destra, mentre sulle corsie laterali ballottaggio Dodo-Parisi (in caso di presenza del secondo, a sinistra, Fortini si sposterebbe sulla destra); a centrocampo cinque posti per due nomi, Mandragora (inserito da tutti) e due tra Nicolussi Caviglia, Sohm, Ndour e Fagioli (quest'ultimo inserito soltanto dal Corriere Fiorentino). Davanti ballottaggio Dzeko-Fazzini. Queste le scelte dei quotidiani.

Corriere dello Sport: Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli.

Gazzetta dello Sport: Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli.

Tuttosport: Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Dzeko, Piccoli.

La Nazione: Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli.

Corriere Fiorentino: Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Fazzini, Piccoli.

Repubblica Firenze: Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Fortini; Fazzini, Piccoli.

Tuttomercatoweb.com: Fiorentina (3-5-2): Martinelli, Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri, Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi, Fazzini, Piccoli.

FirenzeViola.it: Fiorentina (3-5-2): Martinelli, Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri, Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi, Fazzini, Piccoli