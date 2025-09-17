Fiorentina, grandi manovre. La Nazione: "La difesa non si tocca, in mediana quanti dubbi"

Al Viola Park ieri sono ripresi gli allenamenti, con Pioli che ha riaperto il suo “laboratorio”, si legge su La Nazione. Il tecnico viola al momento sembra voler andare avanti sulla strada del 3-5-2, o al massimo del 3-4-1-2. Sempre con la difesa a tre, che contro il Napoli ha “ballato” soprattutto nel primo quarto d’ora a causa dei vistosi errori di Comuzzo e Pongračić. Certo, viene da pensare, due che sicuramente lavorano meglio in una linea a quattro. Non è detto che non si possa schierare, la priorità adesso è però quella di preservare la fase offensiva di Dodô e Gosens. Di certo da cambiare c’è qualcosa a centrocampo.

La direzione è tracciata con un vertice basso che deve regalare qualità e tempi alla manovra. Chiaro che in causa debba essere chiamato Nicolussi Caviglia, con la speranza che l’ex Venezia diventi in fretta la pietra angolare della mediana viola. Difficile che Pioli voglia accantonare Fagioli, uno di quelli dai quali si aspetta un cambio di passo significativo. Il ruolo da mezzala che gli sarà ritagliato sembra quello più adatto. Anche in attacco sono attese novità. Difficile che Pioli possa tenere fuori Fazzini ancora una volta dai titolari. L’ex Empoli ha bisogno di continuità dopo le buone prove messe insieme a forza di spezzoni.