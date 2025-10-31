Il Comune risponde sull'errore nel progetto Franchi: "Questione già nota"

Il Comune di Firenze ha risposto alle sollecitazioni dell’architetto Andrea Parigi in merito all’errore da lui individuato nel progetto di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi: “È una questione nota fino dal concorso di progettazione. La nuova copertura, che è stata apprezzata in sede di concorso di progettazione per la sua forma semplice e pulita, prevede da sempre una sporgenza su viale Fanti.

Il progetto è stato apprezzato nel concorso di progettazione ed esaminato positivamente in due distinte conferenze dei servizi sul progetto di fattibilità e sul progetto definitivo da tutti gli enti coinvolti nel rilascio di pareri”.