Fiorentina, doppio bomber. La Gazzetta dello Sport: "Gud non sta bene, pronto Piccoli"
La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili scelte di Stefano Pioli per la sfida di sabato contro il Napoli. Le condizioni non ottimali di Albert Gudmundsson (sul quale si deciderà solo sabato), indicato come quel giocatore che può imbeccare più di tutti in verticale l’inamovibile Kean nella profondità, fa pensare che sabato sera nel debutto al Franchi contro i campioni d’Italia del Napoli, in un ipotizzabile 3-5-2 con la mediana tutta italiana, davanti possa esserci ancora Piccoli.
L’alternativa si chiama Jacopo Fazzini. Il numero 22 è il sostituto naturale di Gud. Pioli lo vede trequartista, lui si sente più mezzala. Ma, vista anche l’abbondanza nel comparto di centrocampo, le chances del viareggino ex Empoli, sono tutte in un ruolo decisamente offensivo.
