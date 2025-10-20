Fiorentina da record (in negativo) solo un precedente nella storia

Su la Nazione ecco un dato statistico che fa capire quanto sia terribile, a livello di risultati, la partenza in campionato della Fiorentina: tre punti e neppure una vittoria in sette gare di Serie A. Andando a ritroso troviamo i viola di Mihajlovic così in basso in classifica nell'annata 2010-11, ma con 2 punti in più (5) rispetto agli attuali. Il peggior precedente è rappresentato dal campionato 1977-78, con Carletto Mazzone in panchina che fu poi esonerato.

Dopo sette gare ufficiali i gigliati vantavano lo score attuale, tre pari e 4 sconfitte. Nonostante quell'avvio di stagione la Fiorentina riuscì a salvarsi in extremis grazie anche al subentro in panchina di Chiappella. Sotto l'aspetto dei punti fatti quindi, quello attuale e quello del 1977 è il peggior inizio nella quasi centenaria storia gigliata.