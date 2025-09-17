Fiorentina, da oggi è possibile acquistare il mini abbonamento per la Conference: il punto
La Nazione fa il punto sui biglietti della Conference League. Da oggi, si legge sul quotidiano, sarà possibile acquistare il mini abbonamento per assistere alle partite casalinghe della League Phase di Conference League, che comincerà il prossimo 2 ottobre, proprio al Franchi, contro il Sigma Olomouc alle ore 21. Le altre date interessate, ovvero quelle delle partite interne, sono il 27 novembre (Fiorentina-Aek Atene, sempre alle 21) e l’11 dicembre (Fiorentina-Dinamo Kiev ore 18.45).
Prelazione per gli abbonati (per i quali i prezzi sono più vantaggiosi) fino a venerdì, giorno dal quale comincerà anche la vendita libera, dalle ore 14 e fino al 2 ottobre. Non sarà possibile sottoscrivere il mini abbonamento in Curva Ferrovia, il settore non è disponibile per la prima gara per squalifica Uefa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati