Fiorentina, che incubo il ritorno al Franchi. La Repubblica-Firenze: "Tre schiaffi dal Napoli"

Una sconfitta netta sotto tutti i punti di vista, la definisce la Repubblica-Firenze, quella di ieri contro il Napoli, per la Fiorentina. La Fiorentina cede nettamente 3-1 in casa contro il Napoli e rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. Ma al di là del risultato, a rimanere impressa nella notte del Franchi, piovosa e uggiosa, è la diversità di valori tra le due squadre. Una partita in cui Kean ha provato a segnare solo con iniziative personali, mai con rifornimenti all’altezza e con occasioni soltanto frutto dell’orgoglio nel finale, mentale per la forza diversa impressa alla partita, tra una squadra che ha condotto le danze e un’altra che ha subito, incassando senza quasi mai reagire salvo che nei minuti conclusivi.

La Fiorentina conferma di essere ancora un cantiere, alla ricerca di una fisionomia tattica definita dopo un’estate in cui la parola ambizione è stata declinata in obiettivi chiari, come la vittoria di un trofeo e di alta classifica in campionato, da ricercare con un cambio di marcia in termini di punti e prestazioni però nel più breve tempo possibile, magari ripartendo da un finale positivo, fatto di occasioni e di alcune buone indicazioni dai subentranti, Fazzini e Nicolussi Caviglia su tutti.