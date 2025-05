Fiorentina, che delusione il ko con il Betis. Ora 3 su 3 in Serie A per l'Europa

Una notte amara quella di giovedì sera per la Fiorentina che è uscita sconfitta dal doppio confronto con il Real Betis in semifinale di Conference League. Il sogno della terza finale consecutiva, di vendicare le due finali perse negli ultimi due anni con Italiano in panchina, è svanito ai tempi supplementari. Oltre a questo, come sottolineato da TuttoSport, la serata del Franchi rischia di far perdere ai gigliati, questa volta per problemi muscolari, Moise Kean. Se la Curva Ferrovia nell'immediato post gara ha applaudito la squadra, a partire da ieri non sono mancate critiche a società, tecnico e giocatori.

Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti dopo il day off di ieri. Al Viola Park andrà sicuramente in scena un confronto visti alcuni episodi di nervosismo accaduti giovedì sera. Su tutti le polemiche di Fagioli dopo la sostituzione e lo sfogo di Palladino nel post gara che ha ammesso di aspettarsi di più dai cambi visto che quelli del Betis hanno deciso il confronto. Adesso però non è il momento di rimuginare, la Fiorentina deve fare 9 punti nelle ultime tre gare di campionato per provare a centrare l'Europa. Senza le coppe la prossima stagione alcuni big, come Kean, Dodo o De Gea, potrebbero decidere di cambiare aria.