Fiorentina, basta un clic. Tuttosport: "La priorità è diventata il campionato"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Più che la tattica o le scelte di campo serve un clic alla Fiorentina, si legge su Tuttosport. Il campionato per la Fiorentina è ovviamente la priorità, quindi la gara di stasera con la Dynamo Kiev, 5° turno della fase girone del torneo europeo, può essere un 'impiccio'. Più che le parole, data la situazione servono però fatti per fermare l'emorragia di sconfitte e provare a ripartire.

Il messaggio che ha voluto lanciare l'allenatore ieri in conferenza stampa è di una una Fiorentina compatta e consapevole malgrado tutto. Tra i viola out Gosens, Fazzini e Fagioli (scongiurata una microfrattura al piede) ma Vanoli confida di averli per domenica.