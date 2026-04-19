Quale futuro per Gudmundsson? Il CorSport: "Sei partite per capire chi è il vero Albert"

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Albert Gudmundsson può essere a Firenze quello visto a Genova, oppure è quello visto a Firenze dove, tra alti (non tanti) e bassi (di più), non ha ancora convinto sempre in relazione alle aspettative. Insomma, è Gud o no Gud? Per cominciare, sccrive stamani il Corriere dello Sport, l’attaccante ha il compito condiviso con i compagni di aggiungere qualcos’altro per condurre la Fiorentina al porto della salvezza e, nel suo caso, qualcos’altro va letto in termini di gol, assist e giocate ad alto coefficiente tecnico per incidere sull’azione offensiva. A proposito di gol, grazie al rigore segnato giovedì sera contro il Crystal Palace, adesso sono dieci per Gudmundsson, equamente divisi tra campionato e Conference League a farne il miglior marcatore della squadra di Vanoli: e già questo è un elemento significativo da considerare per rispondere alla domanda.

Ecco perché le sei partite che rimangono da giocare possono avere un peso determinante nella scelta del club. Quale? Se ripartire dal numero 10 nell’ampia ristrutturazione dell’organico da compiere nelle prossime settimane.