Vanoli e la gestione di Solomon: minutaggio da dosare dopo il lungo infortunio

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Domenica di vigilia per la Fiorentina, che domani sera sarà di scena a Lecce. Stamani per i gigliati è prevista una seduta di allenamento, poi i calciatori pranzeranno al Viola Park e nel pomeriggio la comitiva si trasferirà in Puglia. Atteso anche l'elenco dei convocati, del quale non dovrebbero far parte Kean, Parisi e Fortini. Dalla seduta di ieri non sono arrivate sostanziali novità sugli indisponibili. Confermato invece il recupero di Brescianini, cosi come quello di Fagioli, out all'intervallo contro il Palace per un problema di stomaco. Al Via del Mare si dovrebbe andare verso il ritorno del 4-1-4-1 dopo la parentesi super offensiva vista in coppa.

Serve un po' più equilibrio, oltre a una gestione oculata degli esterni. In primis Solomon, rientrato adesso dopo un lungo stop. Al centro dell'attacco ci sarà ancora Piccoli. Lo riporta La Nazione.