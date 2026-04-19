A Lecce Vanoli torna al 4-1-4-1: Gosens non al top, ballottaggio aperto con Balbo

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Con il recupero di Fagioli si ripartirà da lui, in cabina di regia in quel di Lecce: attorno la Fiorentina a cui siamo stati abituati nell'ultimo periodo, con capitan De Gea tra i pali e a destra Dodo. In tre per due posti per i centrali difensivi, con Marin Pongracic e Luca Ranieri favoriti comunque su Daniele Rugani, mentre a sinistra il ballottaggio è più vivo tra Robin Gosens (uscito stremato giovedì sera) e Luis Balbo.

Detto di Fagioli, accanto all'ex Juventus un Cher Ndour in stato di grazia con Rolando Mandragora dall'altra parte; Manor Solomon e Albert Gudmundsson, sostituiti al 76' nel quarto di Conference, dovrebbero di nuovo ripartire dal 1', il primo a destra, il secondo a sinistra, anche se Vanoli è tentato di preservare uno dei due per giocarsi una sostituzione di livello a partita in corso (in questo caso spazio a Jack Harrison, esterno che garantirebbe più equilibrio alla formazione); davanti l'unica alternativa a Roberto Piccoli è Riccardo Braschi, quindi toccherà ancora una volta all'ex Cagliari, col classe 2006 che spera nel debutto in Serie A. Lo riporta il Corriere dello Sport.