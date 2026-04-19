Verso Lecce-Fiorentina, Parisi e Kean non recuperano: out anche Fortini

vedi letture

In vista della sfida di domani sera in casa del Lecce, Paolo Vanoli dovrà fare a meno ancora di due titolarissimi della sua Fiorentina. Moise Kean è alle prese con l'ormai cronico problema alla tibia. Anche Fabiano Parisi è ormai out da un mese per un edema osseo: e così a meno di recuperi clamorosi della domenica la Fiorentina scenderà in Salento senza di loro. Anche Niccolò Fortini è ancora ai box per un problema alla schiena che lo sta limitando da un mese a questa parte.

Tutti e tre i calciatori in questione continuano ad allenarsi lontano dal gruppo e lo hanno fatto anche nella giornata di sabato. Lo riporta il Corriere dello sport.