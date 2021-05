FESTINO INTER, Presenti anche due tesserati viola

Sulle pagine odierne di Tuttosport questa mattina si parla delle tante multe che sono piovute in casa Inter per una cena di tante persone e per il coprifuoco violato, secondo le disposizioni anti-Covid. La notizia della multa presa da Lukaku, Hakimi, Perisic e Young nella notte tra mercoledì e giovedì chiama in ballo altri calciatori di altre squadre, tra i quali tesserati di Milan, Fiorentina e Atalanta. Inizialmente, si pensava che la reunion (al “The Square Milano Duomo” in via Federico Albricci) fosse giustificata per festeggiare il 28° compleanno di Lukaku, ipotesi negata dall’entourage del giocatore nonché dal club. Però restano i fatti, la leggerezza commessa e il giallo legato alla telefonata-soffiata fatta ai carabinieri da un soggetto riconducibile alla cerchia di una influencer presente alla cena. Gli interisti l’avrebbero “scampata” se avessero dormito in hotel, invece hanno voluto fare rientro a casa e sono stati intercettati dai carabinieri proprio mentre salivano nelle rispettive auto e quindi multati (in totale sono state identificate 24 persone).

Secondo quanto riporta Corriere.it, invece, alla serata interista avrebbero partecipato anche altri calciatori di serie A: tre milanisti (arrivati da Torino) e due della Fiorentina (tornati da Cagliari dopo la partita delle 18.30). I cinque hanno soggiornato nell’hotel ed erano già in stanza al momento del controllo dei carabinieri.