FERRARA, Forse Italiano aveva intuito il rischio Mina

© foto di Federico De Luca

Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione parla del ko di Yerry Mina e della situazione Comuzzo. Che il colombiano si potesse far male non era certo un mistero, "quindi occhi puntati su Pietro Comuzzo, classe 2005 che Italiano, uno che forse aveva già intuito il rischio, ha già portato in prima squadra durante un’estate rovente.Chi ama la Fiorentina ama anche i suoi ragazzi: Ranieri, per dire, era sul mercato prima di essere lanciato tra i grandi. Comuzzo è un ragazzino e forse un’altra occasione per dimostrare che la Fiorentina dà fiducia ai suoi giovani talenti".

E chiude: "Anche perché chi conosce Firenze sa bene quanto affetto è in grado di dare questa città a un ragazzo cresciuto in casa. Sono un po’ come figli, e questo lo sappiamo bene".