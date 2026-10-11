Ferrara sulla Fiorentina: "Il calcio è imprevedibile fino a un certo punto"

"Abbiamo aspettato tre settimane per vedere la Fiorentina perdere". Così scrive Benedetto Ferrara nel suo commento alla partita della squadra viola contro il Genoa su La Nazione. "Il calcio sarà pure imprevedibile - prosegue Ferrara - ma sempre fino a un certo punto. Avevi di fronte una squadra in crisi, avevi intorno uno stadio che ti ruggisce addosso, avevi quindi una sola certezza: il Genoa sarebbe partito forte.

E una squadra ambiziosa deve dare seguito alle sue certezze. Invece no, la Fiorentina ha iniziato a giochicchiare dopo una mezz’oretta, già sotto di due gol". Poi conclude: "L’obiettivo adesso è ritrovare tutti umiltà e concentrazione. Nessuno ha voglia di rivivere le ansie del passato prossimo".