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Fiorentina Primavera, Croci-gol e 1-1 con il Parma: niente prima vittoria
La Fiorentina Primavera ottiene un buon pareggio contro il Parma dei pari età al Viola Park, nella sfida valida per la 6ª giornata del campionato Primavera 1. Finisce 1-1 a Bagno a Ripoli con le reti, entrambe nel primo tempo, di Federico Croci per i viola e di De Martis per i ducali su punizione. Per Croci si tratta del 4° gol nelle ultime 5 partite, segno del buon momento che sta vivendo il classe 2010. Il pareggio può far sorridere Andreazzoli perché arriva contro una delle formazioni migliori del campionato, non arriva però la prima vittoria in stagione: dopo 6 partite la Fiorentina Primavera è ancora in zona retrocessione con 4 punti.
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