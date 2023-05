FERRARA, Bel saluto a Firenze, il pubblico lo meritava

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All'interno dell'edizione di questa mattina della Nazione troviamo il pensiero di Benedetto Ferrara in merito alla vittoria della Fiorentina sulla Roma: "Contava salutare Firenze così, nel modo migliore. Lo meritava il pubblico, che ha riempito il Franchi per una strana sfida sistemata sulla strada di una finale europea, quella che per la Roma è dietro l’angolo. Questo vuol dire qualcosa? Chissà, di sicuro a nessuno piace perdere. Inevitabile, però, che ne uscisse una gara astratta, con la Fiorentina che ci crede fino alla fine e si prende tre punti che voleva con tutta se stessa. Applausi per Cerofolini, che ci mette i guanti per evitare un finale di primo tempo peggiore. E per la testardaggine del gruppo, che quando prende il campo non molla mai. Praga non è così lontana, arrivarci con la certezza di poter ribaltare qualsiasi situazione significa avere una gran forza interiore".