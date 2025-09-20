Femminile, testa la campionato: partenza fissata a Napoli il 4 ottobre
La Nazione oggi in edicola fa il punto sulla Fiorentina femminile. Nonostante il successo per 2-1 contro il Genoa nell'ultimo turno della Women's Cup le ragazze di Pinones Arce non sono riuscite a passare il turno a causa della differenza reti. Adesso tutte le attenzioni delle viola sono rivolte al campionato che partirà sabato 4 ottobre.
Le gigliate saranno attese alla prima giornata dalla complicata sfida in trasferta contro il Napoli. Le azzurre infatti nelle ultime stagioni hanno spesso sfruttato a proprio favore il fattore campo, riuscendo a conquistare la salvezza proprio grazie ai punti conquistati in casa. Dopo la trasferta in Campania ecco che a completare un trittico iniziale complicatissimo per le ragazze di Pinones Arce ci sarà il doppio impegno in casa contro le due squadre milanesi, prima l'Inter e poi il Milan. In preparazione alla prima di campionato le gigliate affronteranno in amichevole prima il Sassuolo, domani alle 15:00 al Mapei Football center, e poi la Ternana venerdì alle 11:30 allo Stadio dei Narni.
