Fiorentina su Liberali, ma c'è tanta concorrenza per il classe 2007

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Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Mattia Liberali, uno dei giovani talenti più seguiti del panorama italiano e accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina. A fare il punto della situazione è SkySport, che ha spiegato come il Como continui a spingere con decisione per assicurarsi il classe 2007. Il club allenato da Cesc Fabregas, infatti, non ha rallentato i contatti nonostante la permanenza di Nico Paz e resta in prima fila per il trequartista.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, il futuro del giocatore dovrebbe essere definito nel corso di questa settimana. Sul talento offensivo non c'è però soltanto il Como: tra le società interessate figura anche il Sassuolo guidato da Alberto Aquilani, mentre diversi altri club stanno monitorando la situazione. Liberali è legato da una clausola rescissoria da 6 milioni di euro e il Milan, al momento della sua cessione, si è garantito il 50% sulla futura rivendita del calciatore, un dettaglio che potrebbe incidere sulle prossime mosse di mercato.