Corriere dello Sport: "Fiorentina, ancora tutto su Koleosho per gli esterni"

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Per quanto riguarda il reparto offensivo, il primo nome sulla lista della Fiorentina resta quello di Luca Koleosho. L'esterno italoamericano è il principale obiettivo per rinforzare le corsie d'attacco e il club viola attende una risposta definitiva da parte del giocatore, che sta ancora riflettendo sul proprio futuro.

Il Burnley, che ne detiene il cartellino, potrebbe lasciarlo partire per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, nonostante il contratto dell'ex Paris FC sia valido fino al 2029. La Fiorentina, dal canto suo, ha già messo sul tavolo una proposta di contratto quinquennale. Qualora l'operazione non andasse a buon fine, restano vive anche le piste che portano a Cristian Volpato e ad Armand Laurienté del Sassuolo, profili che però comporterebbero un investimento economico più elevato. Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.

