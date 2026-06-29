Viery, slitta l'arrivo in Italia: visite mediche rinviate a mercoledì

vedi letture

Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima dell'annuncio ufficiale di Viery come nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore brasiliano era inizialmente atteso in Italia nella giornata di ieri, ma il suo arrivo è stato posticipato e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è previsto prima di domani. Di conseguenza, anche il programma delle visite mediche è stato rinviato a mercoledì.

Il lieve slittamento non modifica però i termini dell'operazione, ormai definita in ogni dettaglio. La Fiorentina ha raggiunto l'accordo con il Gremio sulla base di 15 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus, assicurandosi uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano. Il club di Porto Alegre, che aveva l'esigenza di fare cassa per finanziare il mercato in entrata, ha così dato il via libera alla cessione.

Una volta completato l'iter medico e burocratico, Viery firmerà un contratto quinquennale che lo legherà al club viola fino al 2031. A quel punto arriverà anche l'ufficialità dell'operazione, con il difensore che potrà iniziare la sua nuova avventura agli ordini della Fiorentina e mettersi a disposizione dello staff tecnico in vista della preparazione estiva.

