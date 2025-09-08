Fazzini-Lamptey, tra fantasia e velocità: saranno molto più che semplici alternative
La Nazione, nella sua sezione dedicata alla Fiorentina, si concentra oggi su due giocatori che agli ordini di Pioli possono rivelarsi delle graditissime sorprese e che stanno già facendo quella sana e leale concorrenza ai compagni di reparto. Il primo è Jacopo Fazzini, dotato di tecnica e visione di gioco, ha un potenziale di crescita ancora importante e soprattutto, quando Pioli gli ha messo sul piatto un’opportunità di giocare, l’ex Empoli l’ha sfruttata molto bene. Fazzini attacca gli spazi, tiene ’legate’ mediana e attacco, si spinge per dialogare con Kean o chiunque sia muoversi in zona gol. Duttile e prezioso, si giocherà presto carte importanti da titolare. Gli schemi e i moduli di gioco di Pioli sono per il giocatore la base di uno spazio essenziale per sfruttare al meglio energie e movimenti. Difficile, insomma, immaginarlo semplicemente uno a disposizione.
L'altro giocatore preso in esame è Tariq Lamptey, dipinto dai più attenti come un esterno molto simile a Dodo. Può essere e sicuramente lo sarà il vero alter-ego del brasiliano, con velocità, progressione, agilità e abilità nell’affrontare l’uno contro uno che può dare alla Fiorentina superiorità numerica, anche se Lamptey sa bene che provare a... rubare spazi a Dodo non sarà affatto facile. Il turnover che Pioli applicherà per costruire le formazioni ora di campionato e ora di Conference rappresenteranno l’occasione per evidenziare bene le sue qualità e mettere così, in qualche modo, in difficoltà l’allenatore al momento di fare le sue scelte. Lamptey è un jolly di corsia esterna allo stato puro. Rispetto al brasiliano può avere qualche spunto in più anche nella fase difensiva, ma è evidente che la spinta e la propensione alla manovra di attacco e ripartenza sono doti che lo rendono unico.
