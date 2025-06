Fazzini e non solo. La Fiorentina ha dialogato con l'Empoli anche per Anjorin

La Nazione, nella sua sezione sportiva, torna su una notizia già anticipata su queste pagine ieri sera: dopo aver dialogato - e poi virtualmente concluso - dell'affare per Jacopo Fazzini, la Fiorentina ha parlato con l'Empoli anche della situazione di Tino Anjorin, altro centrocampista azzurro che interessa alla ai viola nell’ambito della nuova rivoluzione in mezzo al campo. L'ex Chelsea viene seguito in procura dallo stesso entourage (che cura gli interessi pure di Kristjan Asllani, un altro da tenere sempre in considerazione per il ruolo di play davanti alla difesa), e dunque stessi interlocutori.

La situazione rimane da tenere monitorata, il giocatore piace da tempo ai dirigenti di Commisso e presto se ne tornerà a parlare.