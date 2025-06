Calciomercato Viola-Empoli, i retroscena della giornata: sì a Fazzini, primo no per Anjorin (ma se ne riparlerà)

È stato un incontro lungo ma proficuo quello andato in scena questa mattina e che, poco prima dell’ora di cena, ha portato alla fumata bianca per Jacopo Fazzini in viola: da una parte, per la Fiorentina, il dg Ferrari e il ds Pradè, dall’altra il presidente dell’Empoli Corsi che dopo un confronto già partito su buone basi (il classe 2003 in questi giorni ha sempre dato la preferenza alla società di Commisso) hanno trovato la quadra per l’accordo. 10 milioni circa - forse qualcosa in meno… - di parte fissa più 2 di bonus per aggiudicarsi il cartellino della talentuosa mezzala, al momento impegnata con la Nazionale Under-21 negli Europei di categoria.

Ma il faccia a faccia di oggi tra i vertici viola e quelli empolesi è stato interessante anche per altri risvolti: nella circostanza infatti l’area tecnica della Fiorentina si è informata anche sul conto del centrocampista Tino Anjorin, inglese classe 2001 che piace e non da ora dalle parti di Bagno a Ripoli. Sul conto dell’ex Chelsea tuttavia il presidente Corsi - a richiesta precisa - è parso piuttosto freddo visto che attualmente la volontà dell’Empoli è quella di tenere Anjorin anche in Serie B. Chissà che però l’argomento non possa essere affrontato di nuovo questa sera da Pradè e il ds azzurro Gemmi, avvistati in queste ore a Forte dei Marmi a cena insieme. Le occasioni di mercato, del resto, nascono spesso da occasioni conviviali.