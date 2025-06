La Fiorentina inizia a muoversi in caso di addio di Kean. Piace Piccoli del Cagliari

Nelle sue colonne dedicate alla Fiorentina, Tuttosport riporta di un interesse che i viola stanno manifestando anche per Roberto Piccoli, altro profilo che la società di Commisso sta vagliando per il proprio attacco dopo l'arrivo di Edin Dzeko. Questo perché, specificano i colleghi torinesi, a Firenze rimane in sospeso il capitolo Moise Kean: l'Arabia lo continua a tentare con offerte da 15 milioni netti all'anno e la volontà, da parte dell'Al Qadsiah, di pagare la clausola da 52 milioni presente nel suo contratto.

Ci sono poi altri interessi sul centravanti ex Juve, per questo la Fiorentina sta iniziando a cautelarsi nel caso in cui dovesse arrivare l'addio. Piccoli, centravanti del Cagliari, rappresenta una valida alternativa.