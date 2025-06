Scatto Fiorentina per Zanoli: contatti in corso tra le parti, i viola vogliono anticipare tutti

Sono ore a dir poco frenetiche in casa viola per il mercato che si sta decisamente scaldando. Dopo aver chiuso gli acquisti di Dzeko e Fazzini, la Fiorentina sta tentando già ora l'accelerata anche per Alessandro Zanoli, laterale destro di proprietà del Napoli reduce dall'esperienza al Genoa, che ha deciso di non riscattarlo. Il giocatore farà così rientro alla base ma è probabile che il suo futuro sia ancora altrove, con diversi club italiani che si stanno muovendo per lui.

Tra questi c'era prima di tutti il Bologna, ultimamente defilato, mentre in queste ore è entrata in gioco in modo deciso la Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, sono attualmente in corso dei contatti tra le parti per arrivare all'accordo, con i viola che intendono anticipare la concorrenza e accaparrarsi, dopo Dzeko e Fazzini, anche Zanoli per la corsia destra.