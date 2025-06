Buscè promuove Fazzini: "In due anni sarà un top. Nella giocata è forse meglio di Gud"

Per parlare dell'imminente arrivo alla Fiorentina di Jacopo Fazzini, ai taccuini de La Nazione ha preso la parola Antonio Buscè, tecnico che ha avuto tra le mani il talento classe 2003 dall'Under 16 alla Primavera dell'Empoli. L'allenatore non nutre dubbi riguardo alla scelta di Firenze da parte del giocatore: "Ha ormai l’età adeguata per pensare di approdare in un club di prima fascia. Credo che la Fiorentina abbia la filosofia adeguata per poter esaltare le sue qualità. I viola negli ultimi anni hanno valorizzato tanti giovani e dunque l’arrivo di Jacopo andrebbe in questa direzione. Tra uno, massimo due anni parleremo di un giocatore completo. Un top".

Busce spazia poi sul collocamento tattico di Fazzini, trequartista che in viola troverà - se verrà confermato a Firenze - un altro giocatore tutto fantasia come Gudmundsson: "Lui e Albert hanno caratteristiche diverse. Rispetto all’islandese, Fazzini sa partire da dietro ed eludere le marcature avversarie: a livello di sorpresa nella giocata, poi, forse è ancora meglio di Gud".