Pioli vuole un regista "moderno". Dopo Fazzini, la Fiorentina cerca un play di spessore

"Un talento al centro". Con questo titolo il Corriere Fiorentino apre il suo box dedicato all'acquisto di Jacopo Fazzini, secondo colpo del mercato estivo viola dopo quello di Edin Dzeko. Il trequartista dell'Empoli arriverà alla Fiorentina dopo la fine dell'Europeo Under 21, kermesse che sta svolgendo con la Nazionale di Nunziata in Slovacchia. Mezzala di grande dinamismo coi piedi buoni e il gol nelle gambe (4 reti in 20 presenze nell’ultimo campionato), nella mente di Stefano Pioli, prossimo tecnico viola, potrà giocare sia in mezzo al campo che, eventualmente, alle spalle del centravanti.

Fazzini, quindi, ma non solo - scrive il Corriere -. L’idea del futuro allenatore della Fiorentina e della società infatti è quella di andare a caccia di un regista di grande spessore che possa, davvero, prendere in mano la squadra e alzare il livello del reparto. Nei giorni scorsi si è parlato di Bennacer, per esempio, e il fatto che Pioli lo abbia già allenato gioca sicuramente a suo favore. Il problema sono l’ingaggio (4 milioni netti) e il fatto che dopo il grave infortunio non è più tornato su certi livelli. Ad ogni modo, l’identikit è quello di un regista che potremmo definire "moderno". Uno, per intendersi, che non abbia solo piedi raffinati e idee brillanti ma che a questo unisca struttura fisica, muscoli e capacità di coprire tanto campo. Uno come Johnny Cardoso (23), che col Betis ha sfidato i viola nell’ultima semifinale di Conference. Inseguito un anno fa, oggi è forse irraggiungibile. Nel calcio però, e nel mercato in particolare, mai dire mai - conclude il quotidiano locale -.