Fazzini-Asllani, stesso agente. La Fiorentina ha chiuso il primo e discusso per il secondo

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, apre il suo spazio dedicato alla Fiorentina confermando l'imminente arrivo di Jacopo Fazzini in viola. La trattativa tra il club di Commisso e l'Empoli ha subito una grossa accelerata ieri pomeriggio e la sera sono arrivati gli accordi decisivi, con la volontà di tutte le parti che collimava: il giocatore voleva fortemente Firenze, la Fiorentina ha spinto per prenderlo subito - dopo un inseguimento partito in inverno - e gli azzurri sapevano ormai da tempo che avrebbero perso il fantasista, voglioso di andare altrove dopo la retrocessione in B.

Adesso, scrive la Rosea, il mirino dei viola si sposta a centrocampo, dove andrà compiuta qualche operazione. In tal senso, proprio la trattativa per Fazzini dovrebbe aver aiutato i dirigenti di Commisso per provare l'affondo su Kristjan Asllani. La Fiorentina è in cerca di un regista, l'albanese non gode di molto spazio all'Inter e il suo agente è lo stesso del talento dell'Empoli preso ieri, in una chiacchierata in cui le parti hanno potuto ragionare anche dello stesso Asllani, gradito ai viola da molto tempo. Potrebbero esserci sviluppi in questa direzione, mentre Ismael Bennacer piace soprattutto a Pioli - prossimo tecnico viola che l'ha allenato al Milan - ma il suo ingaggio davvero alto ostacola un po' i discorsi.