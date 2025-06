Traorè rimane seguito dalla Fiorentina. Che monitora Sebastiano e Pio Esposito

Quella che porta all’antico amore per Hamed Junior Traoré (nel gennaio del 2019 svolse le visite mediche a Careggi per la Fiorentina, poi il trasferimento saltò) rimane una pista da seguire per la Fiorentina, riporta stamani La Nazione. Il cartellino del giocatore è di proprietà del Bournemouth, il ragazzo è reduce da una stagione interessante (10 gol in 26 partite) all’Auxerre e i viola sono tornati a monitorarlo.

Mentre sul fronte offensivo, il quotidiano locale scrive che nonostante le voci di un sondaggio per Pio Esposito, la Fiorentina non disdegna nemmeno il fratello Sebastiano, tornato all'Inter dopo il prestito all'Empoli. Infine tutto continua a tacere sul fronte Kean, con la presunta offerta araba dell’Al Qadsiah rimasta per adesso in standby, ma che in ogni caso (come destinazione) non sembra elettrizzare l’attaccante della Nazionale.