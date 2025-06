Viola-Fazzini, l'Empoli ha abbassato il prezzo. Pradè chiuderà con una manciata di bonus

Jacopo Fazzini è da considerare ormai a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Fiorentina. Inizia così l'articolo di approfondimento de La Nazione sul prossimo acquisto dei viola, sottolineando come il giocatore abbia confermato la sua apertura all’ipotesi gigliata senza pensarci due volte. Anzi, si è sempre dimostrato entusiasta (compreso lo scorso gennaio), ragion per cui sono finiti in secondo piano i sondaggi di Bologna, Lazio e persino Napoli. Fazzini è impegnato attualmente all'Europeo Under 21 ma il suo entourage ha tenuto in continuazione i rapporti con la Fiorentina, tanto che il weekend che inizia in queste ore sarà decisivo e definitivo sul fronte del centrocampista massese. La serata di ieri ha portato ulteriori e decisi passi avanti, con le due società che si sono date la mano.

Il ds viola Daniele Pradè chiuderà la partita con una manciata di bonus per accontentare l’Empoli. Richiesta che era intorno ai 12 milioni, offerta iniziale della Fiorentina di poco inferiore ai 10. Ma siamo sempre stati lì, piuttosto vicini nella forbice. Con una serie di premi accessori si arriverà dunque a dama a strettissimo giro di posta (10 milioni + 2 di bonus) e per il giocatore un contratto di cinque anni.