Pioli detta le scelte dall'Arabia: nella sua Viola vuole Fortini e spinge per Bennacer

Il Corriere dello Sport, nella sezione del giornale dedicata alla Fiorentina, ribadisce come Stefano Pioli stia fortemente indirizzando le scelte di mercato della società viola dall'Arabia Saudita. Il quotidiano, dopo aver sottolineato che il parmense ha voluto fortemente gli innesti di Dzeko e Fazzini oltre alla conferma di Fagioli, scrive che l'allenatore terrà con sé Niccolò Fortini, classe 2006, uno che rappresenta il futuro oltre che il presente della squadra viola: il tecnico ancora per poco dell’Al-Nassr ci vuole mettere mano di persona.

Stesso discorso per quel che riguarda il centrocampo, dove appunto Fazzini è uno dei nomi nuovi sdoganati dall’allenatore in pectore (solo per questioni burocratiche) che lo ritiene adatto per più ruoli. Ma se il talento dell’Empoli è un obiettivo vicino ad essere centrato, Ismael Bennacer è un super obiettivo che ha il marchio di Pioli come forse nessun altro può avere: le difficoltà sono tante e riguardano ingaggio (quattro milioni netti) e cartellino, ma potrebbe risultare decisivo l’apporto del tecnico che sei anni dopo tornerà a Firenze e che rivuole con sé l'algerino.