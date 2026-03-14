Fagioli sulle orme di Modric. Corr.sport: "Dopo l'Hellas è diventato Fagiolic"

Fagioli sulle orme di Modric. Corr.sport: "Dopo l'Hellas è diventato Fagiolic"FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio dedica la prima pagina a Nicolò Fagioli, pronto a tornare nella Cremona dove tutto è cominciato da leader del centrocampo della Fiorentina. Con la maglia della Cremonese 33 presenze con 3 gol e 7 assist nella Serie B 2021-22 prima di essere confermato alla Juventus. Dalla partita con il Verona, una delle più drammatiche per la squadra viola, Fagioli è diventato Fagiolic, come lo chiamava Max Allegri. Modric deve essere il modello da perseguire, anche e soprattutto lunedì sera per una partita che potrebbe significare tanto per la stagione viola.