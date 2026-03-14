Fagioli sulle orme di Modric. Corr.sport: "Dopo l'Hellas è diventato Fagiolic"
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Il Corriere dello Sport - Stadio dedica la prima pagina a Nicolò Fagioli, pronto a tornare nella Cremona dove tutto è cominciato da leader del centrocampo della Fiorentina. Con la maglia della Cremonese 33 presenze con 3 gol e 7 assist nella Serie B 2021-22 prima di essere confermato alla Juventus. Dalla partita con il Verona, una delle più drammatiche per la squadra viola, Fagioli è diventato Fagiolic, come lo chiamava Max Allegri. Modric deve essere il modello da perseguire, anche e soprattutto lunedì sera per una partita che potrebbe significare tanto per la stagione viola.
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Lo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuricdi Alberto Polverosi
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Luca CalamaiUna vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovani
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