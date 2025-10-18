Fagioli, Ndour e Fazzini lottano per una maglia, Tuttosport: "Niente sentimentalismi"

Con soli 3 punti e 0 successi in campionato e una classifica che stride con le ambizioni sue e della piazza, Stefano Pioli deve lasciare da parte ogni sentimentalismo. Lo scrive stamani Tuttosport, proiettandosi a Milan-Fiorentina e ripartendo dalle parole del tecnico viola in conferenza stampa: domani per la prima volta affronterà da ex il Milan, la squadra con cui ha assaporato la gioia professionale più grande, lo scudetto vinto (non da favorito) nel 2021-22 che da allora si è tatuato sul braccio sinistro. Ma il momento non lascia spazio ai ricordi né per Pioli né per la Fiorentina chiamata a rilanciarsi, oltretutto solo il test di stamani dirà se Kean è recuperabile.

Pongracic invece è a disposizione mentre Fagioli, Ndour e Fazzini lottano per una maglia, a meno che l'ex empolese non venga preferito da trequartista a Gudmundsson tornato dalla Nazionale "in condizione fisica e mentale migliore", come riferito dallo stesso Pioli. Resta il fatto che, al netto di tutto, la Fiorentina deve mostrare decisamente un volto migliore per dare una forte sterzata alla sua stagione.