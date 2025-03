Fagioli domina in mediana. Ma ora il prossimo obiettivo è farsi chiamare da Spalletti

vedi letture

Sulle pagine odierne de La Repubblica Firenze viene dedicato un ampio focus ai centrocampisti in forza alla Fiorentina, con un'attenzione particolare sul momento che sta vivendo in viola Nicolò Fagioli. Il classe 2001 ha ritrovato brillantezza fisica e merito del suo talento è tornato titolare fisso dopo quella discontinuità accusata sotto Thiago Motta che l’ha portato a cambiare aria e a valutare un nuovo progetto tecnico. Fagioli si è calato nell’avventura viola con umiltà e fiducia.

Spazia a destra, poi a sinistra, inventa e pulisce alcuni palloni da consegnare ai compagni. Gioca a testa alta e sa già dove piazzerà il prossimo lancio. L’obiettivo, una volta tornato protagonista in pianta stabile, sarà quello di richiamare l’attenzione del ct Spalletti che in tempi non sospetti, anche dopo il lungo stop che ha riguardato il classe 2001, aveva scelto la sua qualità per dotare la Nazionale di un elemento unico per caratteristiche e genialità.