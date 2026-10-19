"Evita la disfatta storica". Pongracic si salva nelle pagelle di Fiorentina-Como

Nella pioggia di insufficienze (molte delle quali sonore) alla Fiorentina in merito alla sconfitta di ieri contro il Como, tra i pochi a salvarsi c'è Marin Pongracic. Il centrale croato va a segno e trova quasi la doppietta, cancellata per fuorigioco ancora da chiarire sul finire di primo tempo. I quotidiani di oggi promuovono comunque la prestazione del difensore: "Una rete e mezzo, questione di centimetri perché poteva essere una straordinaria doppietta. Male nei primi due appoggi difensivi, ma, appunto, rimedia alla grande ed evita la disfatta storica con due interventi provvidenziali", scrive il Corriere Fiorentino.

"Nel giro di quattro minuti passa da una parte all’altra della pagina: da peggiore a migliore e il voto sarebbe stato ancora più alto. Facciamo chiarezza. Torna titolare dopo tanto tempo e almeno fino al raddoppio di Paz non demerita, ma si perde totalmente l’argentino a centro area. Si fa perdonare, firmando il tap in dell’1-2. Avrebbe segnato anche il 2-2, ma dopo un lungo ‘Var’, annullato per fuorigioco. Insomma, ritorno di fiamma", aggiunge La Nazione. Ecco le pagelle di Pongracic:

La Gazzetta dello Sport, 6

Corriere dello Sport-Stadio, 6

Tuttosport, 6

La Nazione, 6.5

Corriere Fiorentino, 7

la Repubblica, 6

FirenzeViola.it, 6 (leggi qua le nostre pagelle)