Gattuso ammette: “Con la Fiorentina feci una scelta sbagliata ma si cambia e si migliora”

Dopo il roboante successo sul campo della Juventus (0-3 allo Stadium) il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato a SkySport anche del suo passato con lo studio, tirando in ballo le sue dimissioni alla Fiorentina datate giugno 2021:

“Dopo due tre mesi fermo mi rompo le scatole -ha detto - lo spogliatoio mi manca. L’odore, parlare coi giocatori. Non ho paura di andare, ho fatto scelte azzardate ma stica**i. Fatemela passare, si vive una volta sola e a casa mi rompo le scatole. Sono d’accordo, ho fatto forse scelte sbagliate, come con la Fiorentina. Ma si cambia e si migliora, rifarei tutto. Se oggi sono questo allenatore è perché l’estero mi ha aiutato tanto”.