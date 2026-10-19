Il Como sorride, la Fiorentina ancora ko. Tuttosport: "Vanoli fa un appello ai tifosi"

Il Como espugna il Franchi per 3-1 e torna al successo in campionato dopo un mese, mentre la Fiorentina sprofonda sempre più in classifica. Come racconta Tuttosport, per i lombardi è la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia nello stadio viola, con le reti di Liberali, al primo centro in Serie A, Nico Paz e Douvikas. La squadra di Vanoli, invece, incassa la quinta sconfitta stagionale e resta ferma a quattro punti dopo sette giornate, con 17 gol subiti, peggior difesa del torneo. Eppure i viola hanno prodotto 20 tiri contro i 16 degli avversari, sprecando numerose occasioni e trovando il gol soltanto con Pongracic, dopo essere andati sotto di due reti. A pesare anche gli episodi arbitrali: dal presunto fallo su Gonçalves nell’azione dell’1-0 comasco al pareggio dello stesso Pongracic annullato per fuorigioco dopo una revisione al Var durata quasi quattro minuti, a causa di un problema al sistema semiautomatico.

Al termine della gara, Vanoli non cerca alibi, pur contestando la gestione di alcuni episodi: "Non cerchiamo alibi anche se gli episodi negativi ci sono stati". Il tecnico individua soprattutto nei limiti caratteriali e difensivi il problema della squadra: "Sono arrabbiato anche coi miei giocatori, buttiamo via buone prestazioni subendo e sbagliando gol con troppa facilità. E alle prime difficoltà ci spegniamo". Da qui la richiesta di maggiore concretezza: "Bisogna diventare più cattivi e furbi. Se ho paura? Guai non averla. Ora cerchiamo di migliorare i nostri limiti". Vanoli ha poi rivolto un appello ai tifosi, invitandoli a restare vicini a una squadra che continua a lottare, mentre Fabregas si gode il successo e prepara la sfida contro il Manchester United. "Contro una Fiorentina forte abbiamo saputo fare una gara completa per aggressività e possesso", ha commentato l’allenatore del Como, soddisfatto anche della prestazione di Liberali, autore del suo primo gol nella massima serie.