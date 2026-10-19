Una buona Fiorentina da aggiustare, La Nazione: "Ecco i due obiettivi di Vanoli"

Come sottolinea La Nazione, la Fiorentina perde ancora al Franchi contro un Como più solido e capace di gestire i momenti della partita. I viola partono bene e tengono testa alla squadra di Fabregas, creando diverse occasioni con Njie, Fagioli e Pote, ma vengono penalizzati anche da alcuni episodi arbitrali: il contatto di Milla su Gonçalves nell’azione del gol di Liberali e la rete del pareggio di Pongracic annullata dopo una lunga revisione Var per un fuorigioco valutato manualmente, a causa del mancato funzionamento del sistema semiautomatico. Nel mezzo, la Fiorentina subisce il raddoppio di Nico Paz, che approfitta di una disattenzione dei centrali viola.

Nella ripresa, la squadra di Vanoli prova a reagire, ma spreca altre occasioni, compreso un palo di testa colpito da Njie a porta praticamente vuota. A chiudere la partita è Douvikas, favorito da un errore di De Gea su un diagonale tutt’altro che irresistibile. Nonostante l’ennesima delusione, il pubblico del Franchi evita una contestazione dura, tra qualche fischio e diversi applausi. Per la Fiorentina, conclude La Nazione, le priorità sono chiare: blindare la difesa e diventare più cinica sotto porta.